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В Саратовской области в ДТП погиб ребенок, еще двое пострадали

В Вольском районе Саратовской области произошло серьезное ДТП. В результате столкновения легковушки с фурой один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрия Юрина.

«В результате ДТП из легкового автомобиля погиб ребенок 13 лет. Пострадали: мужчина, женщина и двое детей 4 и 16 лет», — отмечается в сообщении.

Врачи оказывают помощь пострадавшим. На месте работают экстренные службы.

Выясняются обстоятельства аварии.