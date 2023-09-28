В Орле трехлетний ребенок убежал из детского сада и попал под грузовик

Трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик в Орле. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в детском саду № 31. Дети находились на прогулке, мальчик пролез сквозь забор и убежал, воспитательница этого не заметила.

«Малыш выбежал на Московское шоссе и шел по проезжей части. В районе дома № 131 на него наехал грузовик», — сообщил источник.

Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства происшествия выясняются.