В Рязанской области прошли антитеррористические учения

В Рязанской области прошли антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Учения состоялись на территории Истьинской газокомпрессорной станции в Старожиловском районе. По сценарию туда проникла группа неизвестных вооруженных людей и захватила работников предприятия в заложники.

В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время переговоров преступники выдвинули невыполнимые требования и угрожали убить заложников. В итоге состоялось боевое мероприятие. «Террористов» нейтрализовали, а заложников освободили.

«Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона», — отметили в пресс-службе ведомства.