В Рязанской области осудили мужчину, насмерть избившего жену
В Рязанской области осудили мужчину, насмерть забившего жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.
Инцидент произошел 6 декабря 2022 года в Скопине.
Пьяный осужденный во время бытового конфликта избил бывшую супругу. От полученных травм женщина умерла на месте.
Отмечается, что ранее скопинец неоднократно бил жену, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в ее адрес.
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.