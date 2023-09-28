В Рязанской области осудили мужчину, насмерть избившего жену

В Рязанской области осудили мужчину, насмерть забившего жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.

Инцидент произошел 6 декабря 2022 года в Скопине.

Пьяный осужденный во время бытового конфликта избил бывшую супругу. От полученных травм женщина умерла на месте.

Отмечается, что ранее скопинец неоднократно бил жену, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в ее адрес.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.