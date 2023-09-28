Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
21°
Птн, 29
23°
Сбт, 30
23°
ЦБ USD 96.5 0.26 28/09
ЦБ EUR 101.98 -0.01 28/09
Нал. USD 96.56 / 98.07 28/09 15:25
Нал. EUR 101.75 / 102.39 28/09 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 2023 16:55
1 540
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
Вчера 16:05
841
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
8 646
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
13 277
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области осудили мужчину, насмерть избившего жену

В Рязанской области осудили мужчину, насмерть забившего жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.

Инцидент произошел 6 декабря 2022 года в Скопине.

Пьяный осужденный во время бытового конфликта избил бывшую супругу. От полученных травм женщина умерла на месте.

Отмечается, что ранее скопинец неоднократно бил жену, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в ее адрес.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.