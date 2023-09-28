В Рязанской области остановили пьяного водителя скутера без «прав»
В Рязанской области остановили пьяного водителя скутера без «прав». Об этом
Инцидент произошел 24 сентября. По данным издания, в центре Спас-Клепиков полицейские остановили скутер Raptor без номера. При общении с 35-летней женщиной-водителем полицейские заметили у нее признаки опьянения.
Результаты медицинского освидетельствования показали 1,065 миллиграмм алкоголя на литр крови.
Также при проверке выяснилось, что у женщины нет водительских прав.
Женщине грозит штраф или административный арест.