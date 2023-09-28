В Рязанской области остановили пьяного водителя скутера без «прав»

В Рязанской области остановили пьяного водителя скутера без «прав». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 24 сентября. По данным издания, в центре Спас-Клепиков полицейские остановили скутер Raptor без номера. При общении с 35-летней женщиной-водителем полицейские заметили у нее признаки опьянения.

Результаты медицинского освидетельствования показали 1,065 миллиграмм алкоголя на литр крови.

Также при проверке выяснилось, что у женщины нет водительских прав.

Женщине грозит штраф или административный арест.