В Рязанской области наградили лучших наставников региона

В Рязани подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества Рязанской области ― 2023». Об этом сообщает пресс-служба агентства развития бизнеса.

В этом году впервые в конкурсе приняли участие социальные учреждения ― рязанские колледжи, центры социального обслуживания населения, а также представитель Агентства развития бизнеса ― руководитель Центра инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» Наталья Кривцова. Она заняла третье место в номинации «Наставничество в социальной сфере».

«Горжусь этим результатом и слаженной работой нашей команды. Приглашаю всех посетить наш центр и узнать, что такое социальное предпринимательство, как стать социальным предприятием, как войти в число тех, кто получает услуги и меры государственной поддержки. А также рассказать о том, как вы поддерживаете регион своими добрыми делами, потому что социальное предпринимательство — самый добрый бизнес на свете», — прокомментировала Наталья Кривцова.

По ее словам, за 2023 год уже 97 социальных предпринимателей получили поддержку для развития своего дела в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов отметил, что наставничество является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Производительность труда». По его словам, оно способствует формированию единой корпоративной культуры, являющейся основой для непрерывных улучшений производственного процесса.

Победители получили награды от министерства экономического развития Рязанской области, которое было организатором конкурса.