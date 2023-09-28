В Рязанской области газовики выявили и устранили 102 повреждения в газопроводе

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» завершили подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Газовики продиагностировали 55 километров газопровода, а также 564 километров обследовали при помощи специальных приборов. Было найдено и устранено 102 повреждения.

Кроме этого, газовики завершили капремонт 730 метров газопроводов высокого и среднего давления в районе поселка Шлаковый и по улице Народный бульвар.

Также специалисты выполнили техническое обслуживание более 1,8 тысяч единиц запорной арматуры, текущий ремонт десяти газорегуляторных пунктов, заменили оборудование 13 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии, на 15 произвели текущий ремонт.

В 2023 году работники «Рязаньгоргаз» восстановили и заменили почти 30 тысяч опознавательных знаков, указателей привязок и охранных зон, покрасили почти пять тысяч газопроводов.

«Проведенные работы позволили повысить надежность системы газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, что обеспечит бесперебойную подачу газа потребителям во время пиковых нагрузок», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.