В Рязанской области бывшего директора техникума осудят за взятку

Бывшего директора «Шиловского агротехнологического техникума» осудят за растрату имущества, а также получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина списал с баланса учреждения пресс-подборщик и продал его за 100 тысяч рублей, а вырученные деньги использовал в личных целях.

Кроме того, в 2022 году директор техникума продал индивидуальному предпринимателю 29,5 тонн зерна ржи по заниженной цене, за что получил от покупателя взятку в сумме 65 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.