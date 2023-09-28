В Рязани задержали мужчину с марихуаной

В Рязани задержали мужчину с марихуаной. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники узнали, что 37-летний безработный мужчина, склонный к употреблению запрещенных веществ, периодически ездит в сельскую местность для заготовки сырья для приготовления марихуаны. Остановив его на улице Шерметьевской, полицейские провели личный допрос и нашли у него 42 грамма запрещенного вещества.

Во время обследования квартиры мужчины изъяли 288 граммов марихуаны и подсыхающие части кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретений, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).