В России признали смерть от паленого алкоголя страховым случаем

В России признали смерть от паленого алкоголя страховым случаем. Об этом сообщило РИА Новости .

Поводом для рассмотрения Верховным судом стало дело оренбуржца, взявшего ипотеку и заключившего договор страхования. Вскоре мужчина умер от отравления метанолом, а на продавца завели уголовное дело.

Страховая компания отказалась платить его супруге. Суды трех инстанций согласились со страховщиками, отметив, что мужчина умер из-за употребления токсических веществ.

Верховный суд решил, что оренбуржец купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно и сознательно выпил ядовитую жидкость. Дело направили на пересмотр.