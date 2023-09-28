В Подмосковье при пожаре в квартире погибли мужчина и маленькая девочка

В Подмосковье при пожаре в квартире погибли мужчина и маленькая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в городе Рошаль. Вечером 27 сентября женщина уложила двухлетнюю дочку спать, ее 47-летний муж тоже уснул, у него была температура. Сама женщина пошла гулять с котом, когда она вернулась с прогулки, квартира горела и была заполнена дымом.

Мужчина и ребенок задохнулись

По предварительной информации, пожар произошел из-за инфракрасных обогревателей, мощности которых не выдержал удлинитель.