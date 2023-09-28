В парламенте Грузии считают, что санкции против России навредят республике

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что антироссийские санкции принесут экономический ущерб и нанесут удар по республике. Об этом пишет ТАСС .

Администрация президента Латвии 27 сентября распространила сообщение о том, что Грузия должна присоединиться к политике безопасности ЕС (в том числе с точки зрения санкций против России), а также общей внешней политике.

Папуашвили с этой точкой зрения не согласен. Он уверен, что вхождение в санкционную войну принесет экономический ущерб Грузии и создаст риски для безопасности.