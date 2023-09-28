В Москве скончался писатель Ион Друцэ

На 96-м году жизни скончался советский и молдавский писатель Ион Друцэ. Об этом сообщил министр культуры Молдавии Сергея Продана на своей странице в Facebook*.

«Сегодня утром из Москвы пришло ужасное известие. Ион Друцэ скончался! Об этом сообщила внучка писателя Ана, которая была рядом с ним в последние минуты его жизни», — написал министр.

Он заверил, что правительство Молдавии поможет в организации похорон, если семья писателя решит похоронить его на родине.

Самые известные произведения Друцэ: «Последний месяц осени», «Возвращение на круги своя», «Хлеб, любовь и мужество», «Недолгий век зеленого листа», «Бремя нашей доброты», «Запах спелой айвы», «Одиночество пастыря». По некоторых книгам поставлены пьесы и сняты фильмы.

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