В Михайлове мужчина ограбил магазин

В Михайлове мужчина ограбил магазин. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночное время.

Местный житель зашел в сетевой магазин без денег. Он тайно похитил бутылку джина и банку энергетика. Удерживая товар в руках за спиной и планируя уйти из магазина без оплаты, он направился к выходу. Его заметили сотрудники магазина и потребовали оплатить товар или вернуть. Ускорив шаг, мужчина выбежал из магазина.

Полицейские установили личность похитителя. Возбуждено уголовное дело, оно направлено в Михайловский райсуд.