В массовом ДТП под Мурманском погиб человек

В Мурманской области 27 сентября произошло массовое ДТП. Есть погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

На трассе Р-21 «Кола» в Оленегорском районе в 22:00 столкнулись грузовик, микроавтобус, две легковушки и два мотоцикла.

«Произошло столкновение трех попутно движущихся транспортных средств: грузового автомобиля Volvo и двух легковых автомобилей (Toyota и Renault). Также участниками ДТП стали микроавтобус и два мотоциклиста», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель одного из мотоциклов скончался по пути в больницу. Другого мотоциклиста и пассажира Toyota госпитализировали.