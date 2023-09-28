В Кемеровской области мужчина избил и взял в плен отца и брата

В Кемеровской области мужчина избил и взял в плен отца и брата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчин начали искать родственники, забеспокоившись, что они не выходили на связь с мая 2022 года. 70-летний пенсионер и два его сына жили в селе Барановка.

В их дом приехали полицейские. При обыске в комнатах обнаружили следы крови, ведущие в погреб. Его вскрыли. Внутри нашли два мертвых тела. Они были мумифицированы. По предварительным данным, погибших могли пытать.

В момент обыска убийца находился в психиатрической больнице. Решается вопрос о его задержании.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».