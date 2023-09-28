В Херсонской области при обстреле пострадала сотрудница детского сада

В Херсонской области украинские войска ударили по селу Подо-Калиновка. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла», — заявил политик в Telegram-канале.

По его словам, пострадала одна сотрудница детсада. В момент обстрела женщина оказалась на улице.

«Спасибо учителям и сотрудникам — они четко отреагировали, провели эвакуацию детей», — написал Алексеенко.