В Херсонской области при обстреле пострадала сотрудница детского сада
В Херсонской области украинские войска ударили по селу Подо-Калиновка. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла», — заявил политик в Telegram-канале.
По его словам, пострадала одна сотрудница детсада. В момент обстрела женщина оказалась на улице.
«Спасибо учителям и сотрудникам — они четко отреагировали, провели эвакуацию детей», — написал Алексеенко.