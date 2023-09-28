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В Госдуму внесли законопроект о регулировании посуточной аренды жилья

Правительство России разработало пакет поправок, который регулирует посуточную аренду жилья. Законопроект появился в базе Госдумы. Об этом пишет «Коммерсант».

Предлагают указать, что собственник вправе сдавать квартиру по договору найма, в том числе на короткий срок, при двух условиях. Первое — «соблюдения прав и законных интересов соседей». Второе — «соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

Минстрой разработал этот документ после решения Конституционного суда.

Статус краткосрочной аренды жилья был не определен с 2019 года, когда в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы. С этого года, чтобы открыть мини-отель или хостел в многоэтажке нужно было перевести помещение в нежилой фонд, оборудовать его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией и сейфами.