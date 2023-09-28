В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака

В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей.

Согласно инициативе, граждане, состоящие в браке не менее 10 лет и имеющие одного и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.

Отмечается, что предоставленная земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей.