Трамп: конфликт между Россией и Украиной можно было предотвратить путем низких цен на нефть

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что смог бы предотвратить конфликт на Украине путем низких цен на нефть. Об этом пишет ТАСС.

Он говорит, что если бы цены на нефть были низкими (40 долларов за баррель), то Россия не смогла бы позволить военные действия.

Ранее Трамп заявлял, что может остановить вооруженный конфликт между Россией и Украиной в течение суток. Однако вскоре Зеленский в этом усомнился.