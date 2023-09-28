Скончался заслуженный конструктор России Вячеслав Филин

На 85-м году жизни скончался уроженец Рязанской области, заслуженный конструктор России, бывший вице-президент Ракетно-космической корпорации «Энергия», Вячеслав Филин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика Александра Железнякова.

«Вячеслав Михайлович Филин, к сожалению, ушел из жизни. Он был выдающимся конструктором», — рассказал он.

Справка:

Вячеслав Филин родился в 1939 году в Рязанской области (село Новочернеево Шацкого района).

Он с 1976 года занимал пост одного из руководителей головного проектного отдела по орбитальному кораблю «Буран» многоразовой космической системы «Энергия — Буран».

В 1982 году Филин стал заместителем главного конструктора в экспериментальной отработке ракеты-носителя «Энергия». Член Академии космонавтики также исследовал лунную программу Н1-ЛЗ, в том числе по созданию и эксплуатации разгонного блока.