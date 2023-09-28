Рязанские полицейские ищут очевидцев двух ДТП

Рязанские полицейские ищут очевидцев двух ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Первое ДТП произошло 12 апреля 2023 года, примерно в 17:51, в Рязани, вблизи дома № 42 по улице Дзержинского. Неустановленный велосипедист сбил 84-летнюю женщину-пешехода.

Она получила травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Второе ДТП случилось 10 сентября, примерно в 19:58, в Рязани, вблизи дома № 30 по улице Качевской. 54-летний водитель ВАЗ-2105 сбил 33-летнего жителя Рязанского района.

Пешеход получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

Если вы были какой-либо из этих аварий, полиция просит сообщить по телефону 29-72-56 или по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.