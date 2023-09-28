Рязанец поджег сено, чтобы произвести впечатление на девушку

Рязанец поджег сено, чтобы произвести впечатление на девушку. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился представитель одного из сельхозпредприятий Рязанского района. Мужчина рассказал о сгоревшем сенохранилище, в котором хранилось около 80 тонн сена. Эксперты пожарной исследовательской лаборатории установили, что сено подожгли.

Получив данные, указывающие на факт поджога, оперативники опросили местных жителей и выяснили, что в вечер возгорания и накануне у сенохранилища гуляли группы молодых ребят, среди которых были и девушки.

Полицейские установили, что в возгоранию причастен 22-летний местный житель. Его нашли и задержали.

По предварительной информации, мужчина вместе с возлюбленной неоднократно проходил мимо сенохранилища. В какой-то момент поздно вечером возник разговор о том, что такое количество сена красиво бы горело. Чтобы произвести впечатление на девушку, он поджег сено.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.