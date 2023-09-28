Рязанцы снова пожаловались на крупную пробку у платного переезда в Соколовке

Рязанцы снова пожаловались на крупную пробку у платного переезда в Соколовке. Фото в редакцию РЗН. инфо прислал читатель.

«Каждое утро наблюдаю такую картину, пробка от Зубковой № 25 до платного переезда. И за это люди должны еще платить?», — написал рязанец.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на месте собралась девятибалльная пробка.

Ранее на переезде в Соколовке появилась функция оплаты картой. После этого там начали собираться крупные пробки.