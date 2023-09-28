Руководители крупных учреждений здравоохранения обсудили профессиональные вопросы с молодыми медиками

Молодые медицинские работники в рамках Молодежного профсоюзного форума «Будущее здравоохранения» встретились с представителями исполнительной власти, руководителями крупных учреждений здравоохранения Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального профсоюза работников здравоохранения.

В ходе «Диалога на равных» обсудили вопросы взаимодействия министерства и Профсоюза, кадрового обеспечения отрасли, организации профилактических мероприятий, а также региональные медицинские льготы и гарантии. Помимо обзора уже знакомых программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предоставления компенсаций расходов на оплату жилых помещений, министр Александр Пшенников напомнил и о функционировании относительно новой меры поддержки медработников. Речь идет о постановлении правительства Рязанской области от 09.03.2022 № 67 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Рязанской области».

«Первоначальная редакция постановления № 67 ущемляла права студентов вуза, которые подрабатывают во время обучения в должностях среднего медицинского персонала: имея опыт работы во время учебы, они, переходя во врачебную сеть, право на выплату теряли, поскольку не попадали под действие такого лимитирующего фактора, как „впервые прибывшие“ на работу. Профсоюз указал на данную несправедливость, в постановление была внесена поправка. Теперь молодые медицинские специалисты, у которых был опыт работы во время обучения, имеют право на социальную выплату в течение пяти лет», — отметил министр.

Участники встречи поинтересовались влиянием численности профсоюзной организации на общую работу медицинского учреждения. Светлана Нагибина, представляя опыт работы с первичной профсоюзной организацией в областной клинической психиатрической больнице имени Баженова, отметила, что практически 100% профсоюзное членство оказывает непосредственное положительное влияние на работу всего коллектива, на принятие важных локальных актов. В коллективе всегда идет живая работа. Главврач считает первичную профсоюзную организацию своеобразным мостиком между работодателем и коллективом.

Лариса Петрунькина, главный врач Касимовского ММЦ, также представила опыт взаимодействия с профсоюзом. Она в свою очередь видит главную роль первичной профсоюзной организации в объединении работников на основе общих интересов и стремлений, в ее способности вести конструктивный диалог с работодателем. Главврач призвала участников продолжать активную деятельность, изучать положения коллективного договора, поскольку только через него можно высказать свое мнение и решить насущные потребности работника.

На встрече также обсуждали вопросы корпоративной культуры и восприятия профсоюзной идеологии в обществе. Постоянный гость таких мероприятий, ректор РязГМУ Роман Калинин высказался о значении Профсоюза.

«Все развитие коллектива, все его спокойствие и защищенность — это дело работников профкома. Они своими действиями обеспечивают развитие корпоративной культуры организации. Хотелось бы, чтобы, как и университет, любая организация была сильна своим отношением к корпоративной культуре: это тот самый клей, та самая химия, которая держит на плаву и обеспечивает общее движение вверх», — сказал ректор вуза.