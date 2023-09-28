Российские военные ликвидировали 480 солдат ВСУ за сутки

Российские военные ликвидировали 480 солдат ВСУ за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

Также по данным ведомства, российские войска сбили украинский штурмовик Су-25.

На донецком направлении ВС РФ уничтожили до 190 украинских военнослужащих и уничтожили боевую машину РСЗО «Град».

Также на запорожском направлении российские военные ликвидировали свыше 45-ти украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении российские войска ликвидировали до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих. Также средствами ПВО перехвачено четыре РСЗО «HIMARS» и «Ольха».