Российские военные ликвидировали 480 солдат ВСУ за сутки. Об этом сообщает Минобороны.
Также по данным ведомства, российские войска сбили украинский штурмовик Су-25.
На донецком направлении ВС РФ уничтожили до 190 украинских военнослужащих и уничтожили боевую машину РСЗО «Град».
Также на запорожском направлении российские военные ликвидировали свыше 45-ти украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 украинских военнослужащих.
На Красно-Лиманском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих.
На Купянском направлении российские войска ликвидировали до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.
На Херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих. Также средствами ПВО перехвачено четыре РСЗО «HIMARS» и «Ольха».