Прокуратура обязала Ряжский зоопарк получить лицензию на содержание животных
Прокуратура обязала Ряжский зоопарк получить лицензию на содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, у Ряжского зоопарка нет лицензии по содержанию и использованию в условиях зоопарка животных в культурно-зрелищных целях.
В связи с нарушением природоохранных прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск. Зоопарк обязали приобрести лицензию.
Отмечается, что дело находится на контроле региональной прокуратуры.