Прокуратура обязала Ряжский зоопарк получить лицензию на содержание животных

Прокуратура обязала Ряжский зоопарк получить лицензию на содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, у Ряжского зоопарка нет лицензии по содержанию и использованию в условиях зоопарка животных в культурно-зрелищных целях.

В связи с нарушением природоохранных прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск. Зоопарк обязали приобрести лицензию.

Отмечается, что дело находится на контроле региональной прокуратуры.