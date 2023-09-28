Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 28 сентября, президент непризнанной республики подписал указ о роспуске всех госучреждений. С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит существовать.

Также советник президента непризнанной республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана

Напомним, Азербайджан начал военные действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день российские миротворцы договорились о прекращении огня между сторонами.