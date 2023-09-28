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Повышение операционной эффективности принесло РНПК 2,4 млрд рублей

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») в I полугодии 2023 года получила экономический эффект 2,4 млрд рублей от реализации программы повышения операционной эффективности производства.

В РПНК отмечают, что системная работа по повышению операционной эффективности производства — один из ключевых элементов Стратегии «Роснефти». Компания проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

РНПК за первое полугодие реализовала 16 инициатив и предложений сотрудников по повышению операционной эффективности. Среди наиболее крупных проектов — увеличение диаметра трубопровода легкого каталитического газойля на установках гидроочистки, что позволило нарастить выпуск дизельного топлива.

Изменение продукта, направляемого на установку висбрекинга, позволило перенаправить дополнительное количество компонентов для увеличения выпуска дизельного топлива.

В результате реализации проекта по разделению бензиновой фракции на установке ЭЛОУ-АТ-6 увеличено производство автомобильных бензинов.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции.