Полицейские задержали рязанца за угрозу убийством теще

Полицейские задержали рязанца за угрозу убийством теще. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в среду, 27 сентября. В полицию обратилась 41-летняя рязанка и сообщила, что дома на улице Циолковского муж поссорился с ее мамой и собирается ее задушить.

По предварительной информации, 46-летний рязанец поссорился с женой и накричал на нее. В квартиру зашла 75-летняя мама рязанки и потребовала прекратить скандал, тогда мужчина пригрозил ей убийством, если она не замолчит.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.