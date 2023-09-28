Петербуржцу передали детей, которых мать-алиментщица скрывала в Рязани

Петербуржцу передали детей, которых мать-алиментщица скрывала в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Женщина задолжала более 330 тысяч рублей в пользу двоих несовершеннолетних детей. Она скрывала детей в Рязани и отказывалась передавать их отцу, несмотря на решение суда.

Отделение судебных приставов по Рязани и Рязанской области УФССП по Рязанской области в июне 2023 года завело разыскные дела по передаче детей их законному отцу, проживающему в Санкт-Петербурге.

На данный момент дела прекратили из-за установления местонахождения детей и гражданки. Несовершеннолетних передали отцу.