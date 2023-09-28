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Павел Малков прокомментировал начало работы нового созыва рязанской гордумы

В четверг, 28 сентября, на первом заседании рязанской гордумы Павел Малков выступил перед новым созывом гордумы.

Губернатор отметил, что почти наполовину обновился состав депутатов.

«У нас очень серьезные планы по развитию города. Поэтому меньше популизма, больше реальной работы. Подход должен быть только системный. Стоит отдельно уделить внимание социнфрастуктуре, благоустройству и сохранению исторического центра Рязани. Важно сделать не только внешнюю косметику, покрасить и побелить, но и смотреть, что за этими фасадами, что внизу под дорогами. Чтобы потом не пришлось свежий ремонт вскрывать и все переделывать», — подчеркнул Малков.

Он также добавил, что у региона есть значительные резервы, которые нужно использовать с умом.

На заседании также присутствовали зампред правительства Анна Рослякова и исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов.