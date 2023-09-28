Определены победители регионального турнира по «Фабрике процессов»

В региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса подвели итоги регионального турнира по «Фабрике процессов». Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Победители получили сертификаты на посещение компаний с развитой производственной системой, а также комплекты для организации рабочего места по системе 5С. В этом году места в направлении «Профессиональная Фабрика процессов» распределились следующим образом:

I место ― 1 группа участников от Ряжского авторемонтного завода;

II место ― 2 группа участников от Ряжского авторемонтного завода;

III место ― команда «Бизнес-Идеи».

В направлении «Экспертная Фабрика процессов» лучшими стали представители «Фибратека», второе место ― у команды «Сфат-Рязань».

"Фабрика процессов" ― хороший способ поддержать бизнес и развить навыки у сотрудников компаний, повысить командный дух участников. Полученные на «Фабрике» навыки участники могут применять не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Агентство развития бизнеса будет и дальше поддерживать стремления по совершенствованию компетенций сотрудников рязанских предприятий", ― отметил директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

Конкурс проводился в рамках национального проекта «Производительность труда» с целью популяризации бережливого мышления, обмена опытом между представителями рязанских компаний, получения навыков командообразования.