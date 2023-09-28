Набиуллина заявила о снижении инфляции в России

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России будет снижаться. Об этом пишет РЕН ТВ .

Набиуллина подчеркнула, что в текущих условиях ни в коем случае нельзя менять цель по инфляции.

«Я не могу не отреагировать на попытки поменять цель по инфляции. Вот хуже всего менять цель по инфляции, тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция», — сказала Набиуллина на Московском финансовом форуме.

Она утверждает, что если привести инфляцию к 4%, то цены и их разброс увеличатся.