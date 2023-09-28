На Кузбассе в подвале дома обнаружили останки двух человек

На Кузбассе 27 сентября правоохранители обнаружили останки двух мужчин в заколоченном подвале дома. Об этом сообщила пресс-служба следкома по Кемеровской области — Кузбассу.

Следователи рассказывают, что в полицию обратилась жительница по поводу пропажи своего брата и дяди. 27 сентября правоохранители приехали к месту жительства пропавших и увидели, что двери дома заколочены.

После того, как сотрудники попали внутрь, обнаружили подвал, крышка которого также была заколочена. Полицейские ее вскрыли и увидели мумифицированные останки двух мужчин с признаками насильственной смерти. Установить, кому принадлежат тела точно не смогли ввиду того, что тела уже начали гнить.

Возбуждено уголовное дело по части «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Расследование продолжается.