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Минпросвещения: в России не будет перехода на электронные учебники

Речи о переходе на электронные учебники в России не идет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт Минпросвещения России.

«Обсудили вопрос электронных учебников. Министр Сергей Кравцов подчеркнул, что речи о переходе на них не идет», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие ресурсы выступают дополнительным материалом к традиционной системе образования.

Напомню, ранее в правительстве России заявили о нехватке бумажных учебников в школах.

В рязанском минобре пообещали решить данную проблему в течение недели.