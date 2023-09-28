Минпросвещения: в России не будет перехода на электронные учебники

Речи о переходе на электронные учебники в России не идет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт Минпросвещения России.

«Обсудили вопрос электронных учебников. Министр Сергей Кравцов подчеркнул, что речи о переходе на них не идет», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие ресурсы выступают дополнительным материалом к традиционной системе образования.

Напомню, ранее в правительстве России заявили о нехватке бумажных учебников в школах.

В рязанском минобре пообещали решить данную проблему в течение недели.