Лавров: Запад разрушил территориальную целостность Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Запада выполнять условия Минских соглашений привел к разрушению территориальной целостности Украины. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по Минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — подчеркнул Лавров.

Он отмечает, что если бы минские договоренности (прекращение огня в Донецке и Луганске с 15 февраля 2015 года) были бы выполнены, то целостность Украины не была бы нарушена.

Ранее сообщалось, что Россия готова к переговорам с Украиной в условиях сложившейся реальности.