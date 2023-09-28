Компания МТС проведет бесплатный вебинар по противодействию кибератакам

Компания МТС проведет бесплатный вебинар по противодействию кибератакам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вебинар состоится 18 октября в 10:00, на нем расскажут о платформе МТС RED, которая способна предотвратить несанкционированный доступ извне и соответствует всем требованиям российского законодательства.

Также эксперт МТС Денис Макрушин расскажет о предпосылках создания платформ и разнообразии вендоров и технологий ИБ, что такое платформа/экосистема ИБ и зачем она нужна. Участники узнают, как правильно построить собственную платформу и что в неё входит.

Отмечается, что для участия необходима регистрация .

«Все мы периодически становимся свидетелями сбоев в системах крупных и небольших российских порталов, систем регистрации, платформ покупки товаров и услуг из-за несанкционированного доступа сторонних лиц. При подключении платформы кибербезопасности владелец портала незамедлительно получает уведомления обо всех критически значимых инцидентах в инфраструктуре. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на все инциденты кибербезопасности и отражать возможные атаки со стороны хакерских группировок», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.