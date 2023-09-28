Кандидат в президенты США заявил о необходимости разработать план по миру между Россией и Украиной

Кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что США необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«Китай — настоящий враг, и мы подталкиваем Россию в объятия Китая. Нам нужен разумный план мирного урегулирования, чтобы закончить это», — заявил Рамасвами.

Другой кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис также заявил, что в случае своего избрания он «немедленно» займется завершением военных действий между Россией и Украиной, чтобы не выписыватьа последней чеки на «неограниченные» суммы.

Ранее экс-президент Дональд Трамп рассказал, как можно было бы предотвратить конфликт на территории Украины.