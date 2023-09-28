Известия: китайская платежная компания Helipay может появиться на российском рынке

Китайская платежная компания Helipay рассматривает возможность выхода на российский рынок. Для этого там ведут переговоры с четырьмя банками, рассказал «Известиям» директор по развитию России и странам СНГ Рустем Закирзянов.

Он уточнил, что одна из кредитных организаций относится к системно значимым, но конкретные банки не назвал.

«Пока речь о взаимовыгодном сотрудничестве. А в каком виде это может получиться как раз и ведутся переговоры с нашими банками», — сказал Закирзянов.