Исследование Big Data МТС: рязанцы стали чаще присматриваться к китайским смартфонам

В 2023 году российские пользователи смартфонов стали чаще обновлять свои гаджеты, не отстают в этих трендах и рязанцы. За первые девять месяцев 2023 года частота обновления гаджетов сократилась на пять месяцев — до одного года и пяти месяцев, в первую очередь из-за появления новых китайских брендов. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав зарегистрированные в сети МТС смартфоны.

Частота обновления смартфонов увеличивается в последние два года. К примеру, за первые девять месяцев 2021 года она составил два года и один месяц, а в 2022 году — один год и 10 месяцев.

Аналитики Big Data МТС связывают эту тенденцию с расширением ассортимента в низком и среднем ценовых сегментах, в частности среди китайских производителей, которые демонстрируют самый высокий прирост по количеству смартфонов — за девять месяцев этого года их доля в мобильной сети увеличилась почти на 10%. Наибольший прирост пользователей c января по сентябрь был зафиксирован у бренда Realme — его доля увеличилась на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Также в топ-3 бренды TECNO и Apple, доля которых увеличилась на 2% и 1,5%. Самый высокий отток пользователей у бренда Samsung — почти 3%.

Высокий спрос на китайские смартфоны подтверждают и данные по продажам: совокупная доля китайских смартфонов за первые девять месяцев этого года составляет 80% в штуках от всех продаж смартфонов на российском рынке.

Проникновение на российский рынок новых китайских марок смартфонов размыло лояльность пользователей к определенным брендам. В 2023 году россияне стали чаще менять бренды смартфонов при переходе на новые устройства — только 30% пользователей сохранили приверженность по сравнению с 34% год назад.

В то же время обладатели смартфонов Apple остаются самыми верными поклонникам к своему бренду: 67% пользователей Apple обновили устройства на более современные модели, остальные — поменяли бренд. Например, у Xiaomi показатель лояльности к бренду составил 41%, у Samsung — 35%.

«Современные производители смартфонов уже, как правило, выполняют все базовые требования пользователей: гаджеты имеют хорошие видеокамеры, производительный процессор, возможность установки мессенджеров, приложений, технология NFC и многое другое. В связи с этим конкуренция сильно возросла и теперь идет на уровне ценового сегмента. Премиальные смартфоны, как правило, нужны пользователям, предъявляющим конкретные технические характеристики — разрешение камеры, какие-то особые возможности гаджета и бренда, большинству покупателей достаточно функционала, который поддерживает экосистемные возможности: съемка фото и видео для соцсетей, просмотр онлайн-кинотеатров, пользование музыкальным приложением, электронной библиотекой и так далее», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.