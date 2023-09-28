Госдума в I чтении приняла проект о наказании за пропаганду экстремизма

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — говорится в тексте документа.

Законопроект направлен на предупреждение проявлений радикализма, профилактику экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи.