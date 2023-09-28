Главой Пителинского района стал Николай Кузин
Главой Пителинского района стал Николай Кузин. Об этом сообщает ИД «Пресса».
В четверг, 27 сентября, в Пителинском районе прошло первое организационное заседание Совета депутатов пителинского городского поселения. На нем избрали нового главу района. Ии стал Николай Кузин, его поддержали 124 избирателя.
Ранее мужчина работал главным механиком ООО ПМК «Пителинская».
Кузин приступит к своим обязанностям 28 сентября.
Ранее дума Пителинского района отправила в отставку главу администрации Андрея Гаврилова.