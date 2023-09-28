Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
21°
Птн, 29
23°
Сбт, 30
23°
ЦБ USD 97 0.5 29/09
ЦБ EUR 102.1 0.12 29/09
Нал. USD 96.31 / 98.07 28/09 16:55
Нал. EUR 101.01 / 102.64 28/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
1 716
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
Вчера 16:05
1 009
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
8 812
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
13 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Французский политик Шопрад: Крым — территория России по праву

Крым — территория России по праву, люди, живущие там, высказались за воссоединение со страной в 2014 году. Об этом РЕН. ТВ заявил французский политик Эмерик Шопрад.

По его словам, надо исходить из позиции как себя сами определяют люди на этих территориях. Либо они угнетаемы, страдают, либо счастливы быть в составе иного государства.

Политик также напомнил, что был на референдуме и видел, что большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.