Французский политик Шопрад: Крым — территория России по праву

Крым — территория России по праву, люди, живущие там, высказались за воссоединение со страной в 2014 году. Об этом РЕН. ТВ заявил французский политик Эмерик Шопрад.

По его словам, надо исходить из позиции как себя сами определяют люди на этих территориях. Либо они угнетаемы, страдают, либо счастливы быть в составе иного государства.

Политик также напомнил, что был на референдуме и видел, что большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.