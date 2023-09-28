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Депутаты рязанской гордумы выбрали главу города

В четверг, 28 сентября, а первом заседании в рязанской городской думе депутаты выбрали главу города. Ей вновь стала Татьяна Панфилова.

На заседании была представлена всего одна кандидатура от «Единой России». Другие фракции промолчали. Для тайного голосования присутствующим раздали бюллетени. По его результатам 36 депутатов поддержали кандидатуру Панфиловой. Один бюллетень признан недействительным. Всего на заседании присутствовало 37 депутатов.

«Обещаю верно служить народу, исполнять обязанности главы муниципального образования», — отметила Панфилова.

Справка:

С декабря 2005 года Татьяна Панфилова была заместителем председателя правительства Рязанской области по социальным вопросам. С октября 2012 года по ноябрь 2015 года работала главврачом ОДКБ имени Дмитриевой. Панфилова избиралась депутатом облдумы (с 2001 года) второго, третьего, четвертого, шестого и седьмого созывов. С 2022 года — председатель гордумы, глава муниципального образования.