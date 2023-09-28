Депутаты рязанской гордумы назначили новых замов Панфиловой

В четверг, 28 сентября, на заседании нового созыва депутаты гордумы назначили замов главы муниципального образования Татьяны Панфиловой. Ими стали Антон Астафьев и Анна Иванова.

Антон Астафьев — член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Он был депутатом гордумы, министром по делам территорий и общественных объединений Рязанской области.

Анна Иванова представляет «Комитет семей воинов Отечества», вдова участника СВО и мать четверых детей.

Кроме того, депутаты утвердили структуру гордумы. Теперь вместо семи шесть комитетов: Комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике и комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции будут объединены в один, который получит название комитет по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.