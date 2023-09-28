А что в кино? «Великая ирония», «1993» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На экраны вышла комедийная мелодрама совместного производства США и Франции от режиссера Вуди Аллена «Великая ирония». Несчастная в браке Фанни встречает в Париже своего одноклассника, у них завязывается роман. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Картина «Луна» — фантастика из Южной Кореи. Действия происходят в 2029 году. Космический корабль терпит кружение из-за вспышки на солнце, в живых остается только один космонавт. Ему удается высадиться на обратной стороне Луны. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого космонавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.

Еще одна новинка — российская драма «1993». 1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. Семья оказывается расколотой надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы. В ролях — Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок и другие.

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