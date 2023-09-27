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Захарова: Украина атаковала Севастополь с подачи США и Британии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провел атаку на Севастополь в координации с США и Британией. Об этом сообщает «RT на русском».

«Нет ни малейших сомнений, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовывалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — отметила политик.

Напомним, 22 сентября в Севастополе ракета ВСУ попала в штаб Черноморского флота. Один военный пропал без вести.