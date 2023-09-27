ВСУ за сутки на донецком направлении потеряли до 390 боевиков

ВСУ за сутки на донецком направлении потеряли до 390 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на министерстве обороны.

Российские военнослужащие уничтожили четыре танка, девять БМП, семь автомобилей и две американские гаубицы М777 противника.

За сутки подразделения «Южной» группировки вместе с авиацией и артиллерией отразили 10 атак украинских штурмовиков 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Спорного, Клещеевки и Невельского в ДНР.

Около Зари российские солдаты уничтожили склад боеприпасов противника.