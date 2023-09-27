Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
19°
Чтв, 28
21°
Птн, 29
24°
ЦБ USD 96.24 0.09 27/09
ЦБ EUR 101.99 -0.26 27/09
Нал. USD 96.12 / 97 27/09 12:50
Нал. EUR 101.51 / 102.44 27/09 11:13
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
Вчера 16:55
785
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
7 933
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
12 558
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
13 838
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
ВС РФ уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на донецком направлении

ВС РФ уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Он рассказал, что оперативно-тактическая авиация Южной группировки войск уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ на донецком направлении.

Также российские военные уничтожили три танка, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, склад боеприпасов, два опорных пункта, пункты управления связи и беспилотными летательными аппаратами.