ВС РФ уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на донецком направлении

ВС РФ уничтожили четыре пункта дислокации ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Он рассказал, что оперативно-тактическая авиация Южной группировки войск уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ на донецком направлении.

Также российские военные уничтожили три танка, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, склад боеприпасов, два опорных пункта, пункты управления связи и беспилотными летательными аппаратами.